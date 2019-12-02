Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,56 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,56 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019298 0,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027651 0,56
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012633 0,37
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018329 0,36
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028111 0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029038 0,35
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030052 0,35
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029101 0,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017482 0,34
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017813 0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:52:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]