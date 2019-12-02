En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,56 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019298 0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027651 0,56 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012633 0,37 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018329 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028111 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029038 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030052 0,35 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029101 0,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017482 0,34 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017813 0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)