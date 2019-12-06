Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019365 2,48
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013337 2,32
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033036 1,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020230 1,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028981 1,50
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047866 1,29
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026015 1,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022322 1,25
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,022114 1,24
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017024 1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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