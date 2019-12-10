Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039766 1,19
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014684 0,85
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033831 0,81
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021342 0,75
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010556 0,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068596 0,69
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034803 0,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050965 0,64
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042915 0,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088008 0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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