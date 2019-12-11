En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011123 0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029401 0,37
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017698 0,37
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031425 0,37
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029190 0,36
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028458 0,36
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030426 0,36
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018030 0,36
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029460 0,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028639 0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye
İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı

Son Dakika Haberleri
21:02 Hisarcıklıoğlu: "İş yapma kolaylığı endeksinde 33. sıraya yükseldik" - Ekonomi
20:52 "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019" - Ekonomi
20:36 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi
20:33 İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür - Ekonomi
20:24 Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor - Ekonomi
19:59 Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz - Ekonomi
19:22 Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı - Ekonomi
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]