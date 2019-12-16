En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040871 1,03
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080249 0,61
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026430 0,60
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,100325 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,080230 0,53
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023241 0,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064704 0,52
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,028008 0,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,117160 0,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059790 0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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