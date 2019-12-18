En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,76 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035545 0,86 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067304 0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010771 0,76 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029496 0,75 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089912 0,71 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068916 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,119592 0,68 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052016 0,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,065998 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101970 0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)