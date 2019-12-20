En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019533 0,94
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013532 0,88
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042431 0,77
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020183 0,59
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021603 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036104 0,55
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024262 0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057200 0,49
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026306 0,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022539 0,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak
Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı

Son Dakika Haberleri
20:40 Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:04 Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı - Son Dakika Ekonomi
19:42 Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi
19:28 Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika Ekonomi
19:17 Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:19:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]