En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,45 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,46 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,45 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033591 1,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020898 1,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030003 1,45
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019847 1,10
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021888 1,09
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015572 1,08
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020448 1,08
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064077 1,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013745 1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039105 0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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