En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,99 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,99 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071650 1,32
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015753 1,16
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020043 0,99
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,134908 0,98
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060916 0,96
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013876 0,95
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030285 0,94
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049577 0,93
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032453 0,93
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021090 0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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