En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,85 ile "BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,85 ile "BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,93 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048990 7,85
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018342 0,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018407 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018329 0,91
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050004 0,86
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018666 0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017606 0,78
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017866 0,75
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017222 0,70
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,018222 0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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