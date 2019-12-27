En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,54 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,54 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018555 1,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030823 1,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029824 1,54
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032981 1,54
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030860 1,53
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031861 1,52
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029314 1,50
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030567 1,50
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018877 1,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030034 1,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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