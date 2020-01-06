En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031008 1,65
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030262 1,45
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031005 1,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019141 1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031791 1,44
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032024 1,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034162 1,42
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031692 1,41
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019543 1,41
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033032 1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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