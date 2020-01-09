En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,27 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,27 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019808 1,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032080 1,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032893 1,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035339 1,26
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034158 1,25
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020204 1,25
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,033115 1,24
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032751 1,24
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031283 1,21
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,032048 1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi
Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor

Son Dakika Haberleri
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:32 Borsa İstanbul'da iki rekor - Son Dakika Ekonomi
19:26 Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 2019'da dünya pazarlarına 63 milyon ton petrol gönderdi - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 21:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]