En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,08 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,08 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025534 1,12
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037111 1,08
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019324 0,80
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019720 0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019320 0,77
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069637 0,74
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019279 0,74
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041155 0,71
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018451 0,70
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019039 0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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