En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036643 1,53 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021835 0,88 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015241 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036617 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028031 0,51 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018292 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,025801 0,49 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,030474 0,45 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,023634 0,45 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025229 0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)