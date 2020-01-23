En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,87'yle "BNP Paribas Cardif Emeklilik Bir. K.D.B.A.", yüzde 0,85'le "Halk Hayat ve Emeklilik K.D.B.A." ve yüzde 0,73'le de "Anadolu Hayat Emeklilik Bir. K.D.B.A." oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,87'yle "BNP Paribas Cardif Emeklilik Bir. K.D.B.A.", yüzde 0,85'le "Halk Hayat ve Emeklilik K.D.B.A." ve yüzde 0,73'le de "Anadolu Hayat Emeklilik Bir. K.D.B.A." oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071040 0,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037569 0,85
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094572 0,73
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072279 0,72
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,106958 0,72
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107805 0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011231 0,69
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054645 0,68
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 0,67
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,108933 0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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