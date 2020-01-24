En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,96'yla "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,89'la "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88'le de "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,96'yla "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,89'la "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,88'le de "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034549 0,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024040 0,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079688 0,88
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019626 0,69
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023814 0,68
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019620 0,62
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019567 0,61
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016706 0,58
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020015 0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018718 0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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