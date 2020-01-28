En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,22 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033933 1,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029637 1,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024457 1,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035125 1,06 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012461 0,99 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031308 0,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030794 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031551 0,73 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032230 0,72 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019558 0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)