En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,97 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,98 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,97 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088154 0,99
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070718 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127674 0,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042596 0,92
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023034 0,65
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084397 0,61
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073517 0,60
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019873 0,59
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020331 0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096129 0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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