En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,10 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,56 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055810 4,10
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023214 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,128199 0,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,071031 0,54
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048991 0,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035151 0,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088457 0,43
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019922 0,38
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019965 0,34
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012527 0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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