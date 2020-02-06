En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,47'yle "Anadolu Hayat Emeklilik BRIC Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1'le de "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,47'yle "Anadolu Hayat Emeklilik BRIC Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1'le de "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042885 1,47
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,130328 1,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,089930 1,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072184 0,97
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023444 0,89
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023415 0,84
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016333 0,82
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035677 0,79
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085651 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059208 0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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