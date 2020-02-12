En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,80 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,80 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035983 2,11
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,131010 1,82
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072520 1,80
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042615 1,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,090368 1,75
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082166 1,36
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082700 1,36
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040941 1,33
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024759 1,33
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,125554 1,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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