En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,98 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035901 1,00
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023967 0,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016649 0,98
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030131 0,86
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034397 0,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024872 0,72
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019974 0,69
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035545 0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033240 0,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031447 0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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