En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

11 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018517 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,131995 0,58
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079874 0,57
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,073061 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,091061 0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024095 0,53
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024242 0,51
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016846 0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096455 0,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016730 0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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