En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,84 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,88 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,84 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023494 1,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016360 1,84
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016778 1,79
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031485 1,64
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035868 1,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076239 1,47
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032821 1,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033607 1,35
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020843 1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034685 1,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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