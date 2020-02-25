En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

13 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 3,40 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 3,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 3,40 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 3,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032559 3,41
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021552 3,40
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035862 3,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034761 3,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033924 3,36
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,038190 3,36
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,036920 3,35
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,034380 3,33
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034724 3,32
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021832 3,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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