En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,40 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,39 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066821 0,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070881 0,39
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088387 0,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127937 0,36
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023388 0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016277 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,017093 0,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015856 0,21
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030620 0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028523 0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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