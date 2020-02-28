En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", yüzde 0,68 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033551 0,69
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034353 0,68
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071487 0,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011573 0,29
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010880 0,24
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046121 0,22
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037768 0,20
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041187 0,17
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034179 0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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