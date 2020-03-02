En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023110 0,51
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046270 0,32
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060038 0,31
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068810 0,25
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012681 0,17
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011949 0,17
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015644 0,13
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071561 0,10
Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015641 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021843 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu
Altının kilogramı 322 bin liraya geriledi Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda toplanacak

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:06:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]