En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

11 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 2,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 2,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0719173,03
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0856282,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1236682,71
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0685762,69
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0230692,21
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0184912,13
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0172572,12
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0174212,12
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0486852,11
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0187322,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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