En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 2,73 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 2,71 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071917 3,03 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,085628 2,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,123668 2,71 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068576 2,69 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023069 2,21 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018491 2,13 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017257 2,12 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017421 2,12 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048685 2,11 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018732 2,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)