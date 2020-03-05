En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,94 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,93 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018048 1,94
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040890 1,94
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019151 1,93
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017874 1,92
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019164 1,87
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019604 1,84
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018444 1,83
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018071 1,81
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018823 1,81
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018998 1,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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