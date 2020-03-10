En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 0,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,034189 0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035550 0,32
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034390 0,32
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021398 0,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037999 0,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011633 0,32
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,036643 0,32
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021685 0,31
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010945 0,31
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035511 0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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