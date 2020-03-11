En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,28 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,28 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029881 3,93
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095038 2,28
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107642 2,26
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072989 2,21
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108728 2,20
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071126 2,18
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074553 2,15
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,075655 2,12
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031169 2,11
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,109414 2,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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