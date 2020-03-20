En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran BES fonları

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025642 1,74
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039590 1,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109698 0,96
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061313 0,92
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022540 0,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075906 0,61
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019637 0,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020421 0,53
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013173 0,40
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046621 0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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