En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,70 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 4,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 4,09 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026024 4,70 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028014 4,51 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030572 4,09 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063238 2,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063558 2,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062576 2,90 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104751 2,89 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024537 2,85 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049772 2,85 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019479 2,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)