En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,43 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 3,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 3,09 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033528 4,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122231 3,18 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068111 3,09 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076200 2,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084125 2,81 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066760 2,44 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102318 2,39 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036137 2,34 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069616 2,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090161 2,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)