En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,21 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,15 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070041 2,56 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040409 2,21 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072821 2,15 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,074831 2,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028619 2,01 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,108330 1,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044385 1,97 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075368 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,076967 1,37 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,082949 1,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)