En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,81 ile "NN Hay. Em. Değ. EYF" ve yüzde 0,66 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024252 1,20 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,059117 0,81 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,063192 0,66 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,036901 0,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013158 0,59 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039821 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040410 0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024317 0,59 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043142 0,58 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039071 0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)