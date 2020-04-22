En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,12 ile "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,078312 1,34 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040267 1,12 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042013 1,11 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024789 1,07 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055393 1,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039466 1,02 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024559 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040815 1,01 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041539 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039603 0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)