En fazla kazandıran BES fonları
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,16 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,16 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034791
|2,65
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030614
|2,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019628
|1,16
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082477
|0,99
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022563
|0,93
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024645
|0,91
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035120
|0,87
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,074412
|0,82
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,080667
|0,81
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016632
|0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:58 Kaynak: AA
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