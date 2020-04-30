En fazla kazandıran BES fonları
6 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,77 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,77 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031615
|3,27
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,031237
|2,38
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035406
|1,77
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024319
|1,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016900
|1,61
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024226
|1,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,124410
|1,26
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,128225
|1,15
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,098129
|1,15
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113222
|1,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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