En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 0,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,84 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093805 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,135115 0,89 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,075130 0,84 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057898 0,76 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,080009 0,73 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026359 0,69 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,115691 0,69 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074455 0,61 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042904 0,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025059 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)