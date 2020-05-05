En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,88 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,75 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072559 0,93 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075470 0,88 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025284 0,75 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016949 0,58 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061596 0,40 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074948 0,32 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,042805 0,28 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065447 0,17 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042951 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030149 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)