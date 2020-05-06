En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,01 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034925 2,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,135591 2,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,094112 1,98 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,075361 1,96 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016407 1,45 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023608 1,44 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030569 1,39 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026510 1,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075090 1,28 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113451 1,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)