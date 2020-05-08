En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 1,37 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096554 1,40 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,077203 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138886 1,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074699 1,33 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017582 1,27 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026019 1,26 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035325 1,12 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027024 1,09 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030975 1,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,060553 1,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)