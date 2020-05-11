En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,78 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016891 0,78 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023848 0,26 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022235 0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022784 0,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019710 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013513 0,14 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016085 0,12 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013350 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022283 0,10 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,072508 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)