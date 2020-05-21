En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048703 1,70 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034528 1,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043094 1,20 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080351 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030332 1,18 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077735 1,15 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033093 1,14 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,079903 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112540 1,05 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060014 1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)