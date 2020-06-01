En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,21 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 1,20 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077429 1,26 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017419 1,21 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073998 1,20 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014981 1,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023583 1,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043764 0,83 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038525 0,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027090 0,70 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061927 0,64 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038717 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)