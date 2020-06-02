En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,82 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 2,78 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,76 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,82 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 2,78 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,76 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018656 2,82
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018475 2,78
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019803 2,76
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018760 2,69
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018191 2,69
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019394 2,63
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020013 2,61
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019390 2,61
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020442 2,60
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020052 2,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi

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