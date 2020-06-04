En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,31 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,26 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037665 2,31 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032705 1,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081674 1,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078026 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,115111 1,15 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101598 1,13 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116222 1,13 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080090 1,09 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040291 1,09 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075985 1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)